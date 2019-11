The Golden Voices of Gospel: torna il concerto gospel di Natale

Proseguono le prevendite per il consueto concerto gospel di Ancona Jazz, una tradizione che ormai la città di Ancona attende e accoglie ogni anno con grande gioia. Quest'anno l'appuntamento sarà il 22 dicembre alle ore 21.30 al Teatro delle Muse di Ancona con il The Golden Voices of Gospel.

I Golden Voices of Gospel sono un team di artisti professionisti della scena gospel americana guidati dal direttore musicale Reverendo Dwight Robson. Con gli spirituals e i gospel tradizionali presentano da 20 anni la musica pastorale afroamericana sulle scene europee, presso festival e in varie chiese. Sono inoltre stati coristi per Michael Jackson, Mariah Carey, Howard Carpendale, Peter Kraus, Andre Rieu, Ross Anthony e Helene Fischer. Sul palco ad Ancona saranno in 12 elementi, ovvero 9 cantanti e la sezione ritmica.

Prezzi e biglietti: Poltronissime intero euro 27, ridotto euro 23 (+ euro 2,50 d.p.), Poltrone: intero euro 22, ridotto euro 19 (+ euro 2 d.p.), 1^ galleria intero euro 17, ridotto euro 15 (+ euro 1,50 d.p.), 2^ galleria, palchi laterali intero euro 12, ridotto euro 10 (+ euro 1 d.p.), 3^ galleria intero euro 9 (+ euro 1 d.p.). Riduzioni: soci COOP, soci ARCI, giovani fino a 26 anni, adulti oltre 65, soci MJN 2019, soci FAI, soci Marche Teatro Card. Prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse e online su www.geticket.it. Orari biglietteria: da martedì a sabato: 9,30 – 13,30, giovedì e venerdì: 9,30-13,30 / 16,30 – 19,30. Aperto anche un’ora prima dello spettacolo. Tel. 071.52525 / fax 071.52622 – email: biglietteria@teatrodellemuse.org. Anche Ancona Jazz aderisce al “Black Friday”: fino al 31 dicembre le ultime pubblicazioni in vinile di Gianni Basso, Ricardo Toscano e Rita Marcotulli potranno essere acquistati al prezzo scontato del 25%, cioè a euro 15,00 l’uno. Solo durante i concerti e in rete su www.go4.records.online. Una grande idea regalo per chi, come voi, ama il jazz!