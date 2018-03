The Giornalisti al Naif: deejay set scatenato per ballare fino al mattino

Sabato 7 aprile il Naif ospita Marco Rissa, componente della band rivelazione degli ultimi tempi i The Giornalisti. Il braccio destro di Tommaso Paradiso sale in consolle per un deejay set tutto da ballare. La serata ha inizio alle 23 e l'ingresso ha il prezzo di 8 euro con drink fino a mezzanotte e mezza.

Marco Rissa è chitarrista, tastieristam, cofondatore del gruppo e autentico cultore del suono. Le sonorità del dj set toccheranno molteplici generi musicali, partendo dalle super hit come "Riccione" e "Pamplona".