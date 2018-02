Fonte della Serpe: una serata a tutto rock con i The Gift

Sabato 24 febbraio la Fonte della Serpe di Osimo ospita la band rock The Gift in concerto. Una serie di cover riarrangiate dal quintetto animeranno la festa dalle ore 22, mentre, dalle 19,00, per chi volesse fermarsi a mangiare, il locale propone piatti vegetariani con prodotti a chilometro zero.



E' gradita la prenotazione al numero 373 7518889 o via mail: fontedellaserpe@gmail.com.