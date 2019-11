The dreamers: torna il grande balletto alle Muse

Per la Stagione di Danza 2019 2020 del Teatro delle Muse di Ancona gli appuntamenti sono imperdibili con allestimenti spettacolari e danzatori e performer di altissimo livello. Sono cinque le grandi creazioni tutte in scena alle Muse tra coreografi internazionali e le migliori formazioni italiane. Si parte domenica 10 novembre alle ore 16.30 con Dreamers di Fondazione Nazionale della Danza/ Aterballetto su coreografie di Naharin/Sato/Kratz. Naharin / Secus / riallestimento per Aterballetto: Secus è una creazione di Ohad Naharin che vanta un collage musicale che si estende dagli insoliti stili elettronici di AGF alle seducenti melodie indiane di Kaho Naa Pyar Hai alle armonie risonanti dei Beach Boys. Biglietti da 10 a 20 euro.

Dalla commedia fisica con un pizzico di magia di Jakop Ahlbom, Lebensraum (18 gennaio) a Il Piccolo Principe di Luca Silvestrini (29 febbraio in abbonamento e 1 marzo fuori abbonamento) poi ancora l'energia dirompente dei danzatori de Les Nuites Barbares del coreografo franco algerino Hervè Koubi (20 marzo). Per la danza classica durante le feste di Natale arriva come quinto titolo Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano (27 dicembre fuori abbonamento).