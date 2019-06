The dream syndacate: la storica rock band statunitense apre lo Spilla festival

Prende ufficialmente il via il 18 giugno alla corte della Mole Vanvitelliana lo Spilla festival 2019. Il live dei The dream Syndacate apre la stagione di concerti che culmina con il live di Carl Brave il 22 giugno e con quello dei di Billy Corgan il 30 giugno.

Il gruppo The Dream Syndicate nasce nel 1981 a Los Angeles dalle ceneri dei Suspects. La band fa il suo esordio nell’82 con l’omonimo “The Dream Syndicate” via Slash Records. Il disco, prodotto da Chris D. dei Flesh Eaters, dà il via ad una nuova stagione del rock alternativo, il Paisley Underground. The Dream Syndicate hanno una lunga e leggendaria storia e arrivano ad Ancona con il nuovo album in studio dal titolo These Times. Il biglietto ha il prezzo di 29 euro e il concerto ha inizio alle 21. L'evento è organizzato da Comcerto in collaborazione con Arci, Amat e Rock on.