The Cave in concerto: si balla per la Macroregione Adriatica

A conclusione del Torneo di calcio fra i ragazzini della Macroregione Adriatica, il 29 agosto prenderà parte la serata di chiusura, fra sport e musica, nella splendida location del Passetto, proprio sotto il Monumento ai Caduti.



A partire dalle ore 22 si esibiranno i TheCave, gruppo indierock anconetano, che ripercorrerà le tappe delle più belle canzoni britrock degli anni 90; arrangiamenti in chiave acustica con voce, chitarra, piano e batteria. Dagli Oasis ai The Verve, le cover inedite dei brani più significativi dei fratelli Gallagher e di Richard Ashcroft, per una serata dall'atmosfera intima in una cornice esclusiva. Formazione: Nicola Santini, voce. Angelo Eliantonio, percussioni. Alessandro Ballerini, tastiera. Alessandro Franzoni, chitarre. L'evento è gratuito e aperto a tutti.