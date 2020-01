That's all Folks! arriva il 26 gennaio, tutte le info sullo spettacolo

Siamo sicuri che le storie inventate siano più incredibili di quelle vere? Siamo certi che ciò che ci capita ogni giorno non abbia in sé il seme della follia camuffata da quotidianità?

lo spettatore non avrà mai la certezza che quello che vedrà in scena sia frutto di un racconto reale o inventato; cose che possono capitare a tutti noi e che almeno una volta nella vita abbiamo già vissuto. Condivideremo con gli attori improvvisatori e i loro personaggi, vicende a noi familiari, intrise di follia e sconvolgente credibilità.

Una girandola di eventi senza sosta, alternando storie agite e raccontate.



INGRESSO AD OFFERTA riservato ai soci di Accademia56

La tessera può essere fatta il giorno dello spettacolo oppure può essere richiesta sul sito di Teatro Terra di Nessuno