Terza fiera del disco e spazio fumetto: sotto i portici con l'usato da collezione

Torna a Senigallia, sabato 27 e domenica 28 luglio 2019, la terza edizione della Fiera del Disco, arricchita quest’anno, con uno spazio dedicato agli amanti del fumetto. Un week end lungo e ricco di proposte, con espositori da tutta Italia, pronti ad incuriosire appassionati di musica e di vinile, ma anche di compact disc, dvd, memorabilia musicale, fumetti, gadget e t- shirt. Ogni visitatore potrà portare i propri vinili, compact disc, fumetti,giochi e dvd da scambiare, vendere o semplicemente farli valutare dagli espositori stessi.



La fiera aprirà al pubblico, nella cornice dei Portici Ercolani, sabato 27 alle ore 10 fino a mezzanotte, mentre domenica 28 aprirà alle ore 9.30 fino alle 23. Anche quest’anno, l’evento gratuito, organizzato da Zamusica in collaborazione con Confartigianato e con il patrocinio del Comune di Senigallia, vedrà la partecipazione dell’Arena Cinema Gabbiano, che presenterà Rocket man, il film campione di incassi incentrato sulla vita del notissimo cantante Elton John. Per tutta la durata dell’evento verranno distribuiti dagli espositori della “Fiera del Disco e del Fumetto”, dei buoni sconto per il film che verrà proiettato all’Arena Gabbiano lunedì 29 luglio alle ore 21,30.