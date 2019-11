Terroirmarche Festival, 3 giorni di vignaioli bio ad Ancona

Tre giorni ricchi di appuntamenti: le degustazioni su prenotazione tenute da alcune delle più importanti e originali personalità del vino italiano, tutte sold-out; gli incontri di carattere culturale tra cui quello con il poeta e "paesologo" Franco Arminio che ha riempito l'auditorium della Mole con un pubblico giovane ed entusiasta; i tradizionali banchi di assaggio con tutti i produttori associati, più un certo numero di ospiti, che hanno visto la presenza di diverse centinaia di persone alternarsi tra le giornate di domenica e di lunedì.



Terroirmarche Festival ancora una volta si dimostra appuntamento privilegiato per avvicinarsi e scoprire le produzioni vitivinicole biologiche e biodinamiche regionali, cantine che complessivamente producono quasi 1 milione di bottiglie a partire da tutti i più importanti territori del vino marchigiani. Un'occasione unica per riflettere sul valore di un'agricoltura capace di guardare prima di tutto alla tutela dell'ambiente, oggi più che mai a rischio fra un approccio di tipo intensivo, quantitativo, e le criticità causate dal cambiamento climatico in corso. L'Associazione Terroirmarche si augura di tornare con il Festival nel 2020, sempre alla Mole di Ancona.