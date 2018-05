Solidarietà, raccolta fondi per sistemare un laghetto nelle zone terremotate

Il gruppo di volontari in collaborazione con il dottor Salvatore Stasolla, medico pediatra del posto, stanno restaurando il parco giochi di Pieve Torina, per mettere in sicurezza il laghetto all'interno. Proprio per questo il gruppo "Io sto con i bambini" ha esteso a tutti la possibilità di contribuire organizzando una raccolta fondi presso il ristorante "da Nialtri". In questa giornata sarà possibile pranzare e cenare con il ristorante che devolverà l'incasso ricevuto per il primo piatto per finanziare il restauro del progetto.

Contatti: Ornella Giaconi 3343382551