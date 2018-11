Teo Mammuccari live: il comico racconta i suoi vent'anni di carriera

Teo Mammuccari torna con il suo spettacolo Live al teatro Gentile di Fabriano il 30 novembre. Uno spettacolo comico, molto irriverente attraversando tutto quello che il comico romano ha vissuto in questi vent'anni dalla sua vita personale a tutto quello che accade nel suo mondo.“Teo Mammucari Live” è il titolo e il suo punto di partenza per questo lungo viaggio che si chiama vita, uno spettacolo che attraversa l’amore, la gioia di essere diventato padre, ma soprattutto la speranza di uscire da quello che il programma sociale ci impone. Scritto e diretto da Teo Mammucari raccogliendo in chiave ironica e comica una realtà che ci ha trasformato in robot.

Il biglietto parte dal prezzo di 9 fino a 23 euro e lo spettacolo ha inizio alle ore 21.