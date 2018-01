Teekanne, sfida tra drag queen con la giudice Simona Sventura

Happy hour coloratissimo al Niaf per festeggiare i 20 anni di Arci Gay Agora. Domenica 28 gennaio dall 19.30 si potranno gustare ottimi spritz e un ricco buffet e, per l'occasione, direttamente da Bologna, arriva Simona Sventura che condurrà il concorso Drag Beauty Queen per la selezione della regione Marche.



Ingresso in lista, 12€ con consumazione inclusa e buffet. Ingresso,15€ con consumazione inclusa e buffet. Possibilità di prenotazione del tavolo.