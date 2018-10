Tecnologia e gaming: l'incontro con youtuber e giocatori di ruolo

Come la tecnologia ed i social stanno cambiando il modo di giocare: il passaggio dal gioco di ruolo allo youtuber. Al via il 20 ottobre alle 18, presso il palazzo del Podestà di Fabriano, la tavola rotonda con Sabaku no Maiku (youtuber), Lorenzo Fantoni (La Stampa/Wired), Andrea Bedeschi (BadTaste.it), Valentino Cinefra (BadGames.it). Dalla condivisione umana dei giocatori di ruolo, al gaming virtuale davanti uno schermo fino all’individualità del player spettatore, nuovo modello dell'era dello streaming. Con il costante avanzamento tecnologico, i (video)giochi stanno scoprendo una dimensione sociale che va oltre la competizione e sempre più legata all'intrattenimento. In che modo si è arrivati a questa particolare involuzione e quali saranno le abitudini di gioco nei prossimi anni?

Sabaku No Maiku: Michele Poggi, conosciuto con il nome di Sabaku no Maiku o Mike of the Desert è uno youtuber italiano che tratta di videogiochi, specialmente di titoli simili a Dark Souls, analizzandone la lore. È noto per i suoi video che molte volte raggiungono o superano l'ora di lunghezza e per la sua pacatezza e compostezza. Lui stesso ammette di preferire la qualità alla quantità. I suoi contenuti sono suddivisi in 3 canali youtube diversi: Sabaku no Maiku è il canale principale dedito ad una narrazione del videogioco nel massimo dettaglio. Sabaku no Pureeyaa è il secondo canale dove vi sono principalmente let's play e contenuti dal carattere più umano e meno canonico del primo canale. Il terzo canale è Sabaku no Sutoriima e i suoi contenuti sono estratti dalle live che Sabaku tiene sulla piattaforma di Twitch. Lorenzo Fantoni è un giornalista esperto e divulgatore di cultura pop e tecnologie, scrive per La Stampa, Wired, Esquire, autore di due documentari per Sky e conduttore radio.

Andrea Bedeschi è caporedattore e social media manager di BadTaste.it, sito di riferimento per tutto quello che ha a che fare con il cinema e il mondo dello showbusiness con più di un milione e mezzo di utenti unici mensili. Passa le sue giornate a intervistare le star di Hollywood, a gestire la redazione di BadTaste e il team che si prende cura dei social del network. Valentino Cinefra, classe 1987, critico ed analista videoludico per BadGames.it ed altre realtà del panorama italiano. Curioso della cultura pop, Dungeon Master per missione, giocatore per vocazione. Oltre ad occuparsi del settore dei videogiochi, negli ultimi tempi si occupa di divulgare e raccontare il mondo dell’intrattenimento “da tavolo” a trecentosessanta gradi.