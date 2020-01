The Best Of, serata di gala per la Compagnia La Fenice: sul palco 20 anni di musical

Un gala per celebrare i 20 anni della Compagnia La Fenice, creata e diretta da Giacomo Moresi. “The Best Of” è lo spettacolo che andrà in scena stasera alle ore 21 al teatro La Nuova Fenice di Osimo. Sul palco, tanti ospiti che che hanno partecipato agli oltre 20 musical prodotti. Con loro, gli allievi dell’Ampad (Accademia marchigiana arti performative) e del Balletto di Osimo di Adua De Candia.

Lo show sarà un tuffo nel passato per ripercorrere la storia della compagnia, portando in scena musical come Grease, Mamma Mia, The Rocky Horror Show, Sister Act, Rent. «In tutti questi anni ho conosciuto molte persone, ho visto crescere talenti che ora lavorano nel mondo dello spettacolo e ho stretto delle bellissime amicizie con persone che oggi sono qua a dimostrarmi il loro affetto - dice il regista Giacomo Moresi -. Per la prima volta ho deciso di salire anch’io sul palco con i ragazzi per accompagnarli in questo viaggio nel musical in una data unica e irripetibile». Ospite d’onore, Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli. Saranno ospiti Leonardo Germani, Enrico Selleri, Guido Giarlo, Marco Carini, Roberto Falcetta, Olimpia Angeletti, Mattia Binci, Alessandra Gallicchio, Francesco Antonelli, Enrico Giacco, Alessandro Casalino, Veronica Punzo ed Edoardo Sgariglia Moresi.

Si esibiranno gli allievi del Balletto di Osimo di Adua De Candia (Luca Baleani, Roberta Nuzzaci, Stella Orlandi, Andrea Maceratesi) e quelli dell’Amdap: i “senior” Gaia Simonacci, Laraelsa Luchetti, Martina Lavagnoli, Claudia Spurio Vennarucci, Oscar Mirleni, Loretta e Antonella Toccaceli, Francesca Mela, Caterina Vignoni, Joy Pelonara, Pamela Gasparroni, Claudia Nitti; gli “young” Maria Vittoria Buccolini, Aurora Cameli, Emma Sopranzetti, Martina Benini, Giulia Guardabassi, Elena Bordi, Alessandra Elena Tutoveanu, Gabriele Simoncini, Nek Capo, Filippo Gabbanelli, Eleonora Mammoli, Maria Fioralisi, Anita Moretti, Anna Sampò, Adele Trotta, Maurizio Staffolani, Vanessa De Stefano; infine, i “child” Cloe Canalini, Leonardo Pesce, Valeria Kuci, Dora Fiorenzi, Tommaso Benini, Lucy Rose D’Aversa, Iris De Marco, Bianca Fioralisi, Veronica Gasparrini, Alice Trucchia, Virginia Pieroni e Martina D’Amico. Il tutto sotto l’egida degli insegnanti Amdap: Simone Giorgini (direzione musicale), Adua De Candia, Silvia Gambini, Daniele Mosca, Rita Angeloni, Luca Giorgini e Valentina Rosati. Per info e prevendite: 339.5464860.

