Tennessee Williams’ Blues, sul palco il disagio e la follia delle anime innocenti

“American Blues” è un’opera teatrale fatta di quattro (o in altre versioni cinque) piccoli componimenti che rappresentano personaggi in balia degli eventi, in qualche modo “scorretti”. Alcolisti, prostitute e persone affette da disturbi mentali sono null’altro che anime innocenti le cui colpe rimangono attribuibili alla solitudine e all’abbandono. In questa rielaborazione dell’opera di Tennessee Williams, il regista Luigi Sfredda tenta di costruire un percorso unico attraverso un’inedita frammentazione delle storie, per agevolare il processo di identificazione dello spettatore. Appuntamento per venerdì 20 dicembre, ore 21.15, al cinema teatro Dorico.

La compagnia

La compagnia teatrale VI Luglio è stata fondata ad Ancona nel 2011, è composta da Lilli Gallo, Milena Costantini, Ubaldo Mengani, Bruno Santochirico, Luigi Sfredda (regista) e Paolo Barchiesi. Si compone di operatori teatrali che provengono da esperienze e formazioni diverse ed è continuamente aperta all'apporto esterno di professionisti vari. Gli attori e il regista vantano esperienza di palco grazie ad un intensa attività precedente nel teatro amatoriale e professionistico. Hanno collaborato con registi come Luigi Moretti, Mario Gallo, Sonia Antinori, Isabella Carloni e Rosetta Martellini. La Compagnia, attualmente impegnata in lavori di autori di nicchia moderni e contemporanei, stranieri ed italiani, si caratterizza anche per la produzione di spettacoli di reading e riletture monografiche di autori vari (da Mark Twain fino ad autori teatrali locali), proponendo una miscellanea di parole e musica unita ad uno specifico riferimento all'aspetto visivo.

Tennessee Williams’ Blues

Compagnia VI Luglio e Teatro Drao & Teatro Tre

Regia: Luigi Sfredda

Aiuto Regia: Marzia Paoletti

Costumi: Stefania Cempini

Cinema Teatro Dorico (chiesa delle Grazie)

via Agostino Peruzzi (Ancona)

Prenotazione biglietti: 3316019772



