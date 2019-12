Teatro Pergolesi: La Carmen di Bizet chiude la stagione lirica

Sarà la Carmen, il titolo più celebre di Georges Bizet (1838-1875), a chiudere la 52esima stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi, al termine di un cartellone dedicato alle grandi protagoniste femminili con Madama Butterfly, Turandot e il tributo alla Luna in una nuova produzione di CircOpera. Biglietti da 28 a 70 euro disponibili su VivaTicket.

Venerdì 20 dicembre alle ore 20,30, domenica 22 alle ore 16, con anteprima giovani mercoledì 18 dicembre alle ore 16, la Carmen arriva al Teatro Pergolesi di Jesi in una nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini. L'opéra-comique in quattro atti su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, dalla novella eponima di Mérimée, viene proposta nella versione originale, in lingua francese e con i dialoghi parlati, che debuttò all'Opéra-Comique di Parigi il 3 marzo 1875; alcuni dialoghi sono stati modificati a cura di Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Edizione Alkor. Sul podio, il Maestro Beatrice Venezi, tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale; innovativa, paladina di femminilità, nel 2018 è stata inserita da Forbes nell'elenco dei 100 giovani Under 30 leader del futuro e ha recentemente pubblicato il suo album d'esordio My Journey - Puccini's Symphonic Works. La regia è di Paul-Émile Fourny che torna a Jesi dopo i successi di Aucassin et Nicolette (2019), Werther (2007), Cavalleria Rusticana e Pagliacci (2016).