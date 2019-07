Teatro per tutti un po' dappertutto: torna la kermesse itinerante. Il calendario degli spettacoli

Torna a partire da mercoledì 3 luglio il Teatro per tutti ...un po' dappertutto, iniziativa promossa dall' Assessorato alla Partecipazione Democratica in collaborazione con la Federazione Italiana teatro amatori FITA Marche con la Regione Marche. L'iniziativa, che ogni anno raduna migliaia e migliaia di persone in diversi luoghi della città e delle frazioni, è ad ingresso libero e gratuito per tutti gli spettacoli che avranno inizio alle ore 21.15.

Il calendario: