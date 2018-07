Teatro per tutti un po' dappertutto, gli appuntamenti della settimana

Prosegue con successo la rassegna “Teatro per tutti un po' dappertutto” con rappresentazioni che hanno toccato e toccheranno parchi e piazze cittadini ed anche le frazioni, offrendo momenti ricreativi di forte impatto che già nelle passate edizioni, hanno radunato un foltissimo pubblico. «Ad ogni appuntamento – spiega l'assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi - abbiamo registrato sempre il.tutto esaurito. Questa ampia partecipazione conferma l'apprezzamento del pubblico per il teatro amatoriale e ci spinge a continuare su questa strada. Tutte di ad alto livello le compagnie che si sono esibite, garantendo ai cittadini tanto divertimento e l'opportunità di riappropriarsi per una sera di piazze e parchi come luogo di aggregazione e di condivisione».

I prossimi appuntamenti

Anche questa settimana non mancano gli appuntamenti: Mercoledì 25 luglio, in Piazza Salvo D'Acquisto l'associazione Rione Porto di Senigallia propone “La cicogna si diverte”; giovedì 26 luglio a Sappanico Jamici de Candia mettono in scena “La Giostra”; sabato 28 luglio all'Aspio Li Freciute di Ascoli Piceno propongono “Lu scallaliette”; domenica 29 luglio Piazza Troisi la “Compagnia Punto e a Capo” di Ancona presente “Arsenico e fantasmi”. Poi il teatro itinerante proseguirà anche ad agosto con questo programma: sabato 4 agosto al Ghettarello la Compagnia Koinè di Falconara mette in scena “Ma che strani parenti” e infine domenica 5 agosto a Montesicuro il gruppo I millepiedi di Ancona propone “Scampa morte”. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito; l'inizio è fissato alle ore 21:15; l'iniziativa è organizzata dall'Assessorato alla Partecipazione Democratica del Comune di Ancona con il patrocinio della Regione Marche in collaborazione con la Federazione Italiana teatro amatoriale, FITA Marche.

