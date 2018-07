"Teatro di Paglia Mareverde Festival 2018”, natura selvaggia e favole all'ukulele: presentato il libro Wild swimming Italia

Prosegue il fantastico programma di eventi dell’associazione Clorofilla e del suo “Teatro di Paglia Mareverde Festival 2018”: fino al 28 luglio, a Numana (viale Mare Verde, Marcelli), un teatro “sotto le stelle” unico nel suo genere, tra il blu dell'Adriatico e il verde del Conero. Uno spazio aperto a tutti che, dopo il successo degli anni precedenti, ospita un ricchissimo calendario di iniziative anche nella sua quarta edizione, tra concerti, laboratori, yoga, spettacoli e incontri culturali.

Stasera, dalle ore 21:30, la presentazione del libro Wild Swimming Italia di Michele Tameni. Il giovane autore sarà ospite del festival e ci illustrerà la sua guida sulle più belle acque dolci del nostro Paese: scoprire le terme segrete toscane e le splendide cascate delle Dolomiti, esplorare le spiagge più belle dei grandi laghi e nuotare in un cratere alle porte di Roma, tuffarsi nelle acque smeraldine della Sicilia e cercare la spiaggia perfetta sui fiumi campani. Un libro di viaggio, adatto alle famiglie come agli avventurieri, che combina magnifiche fotografie con tutte le informazioni pratiche di cui si ha bisogno per uscire dai sentieri battuti, incluse mappe, indicazioni, e tempi di cammino. Della guida, inoltre, è disponibile anche un’edizione in lingua inglese, e lo stesso autore ha pubblicato un articolo sul sito del prestigioso quotidiano britannico The Guardian.

A concludere la serata, atmosfera da Hawaii con la “favolosa” musica del progetto Ukulele Fairy tales che ripercorre, per la maggior parte, standard jazz americani, con qualche deviazione: si tratta di poco più di 50 minuti di musica in 23 brani, con il fine di voler raccontare brevi favole, concise ma complete. Avremo modo di ascoltare un piccolo assaggio dell’album con voce e ukulele di Laura Perilli. (Partecipazione gratuita; offerta libera consigliata all’ingresso, a partire da 3 euro, a sostegno delle attività dell'associazione).

Inoltre, dalle ore 19, troverete lo stand del birrificio San Germano e della Macelleria da Samorina con il suo street food Live BBQ (hamburger marchigiano, pulled pork, hamburger vegetariano).