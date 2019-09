La Traviata di Verdi apre la stagione lirica delle Muse

Il cartellone della stagione lirica al teatro delle Muse si apre venerdì 20 settembre alle ore 20.30 con replica domenica 22 settembre ore 16.00 con La traviata musica di Giuseppe Verdi.

L'opera in tre atti, libretto di Francesco Maria Piave, è tratta dalla pièce teatrale “La Dame aux camèlias” di Alexandre Dumas figlio. La direzione d’orchestra è affidata al Maestro Andrea Sanguineti, la regia è di Stefania Panighini, le scene sono di Andrea De Micheli, i costumi di Veronica Pattuelli, le luci di Michele Cimadomo. Il nuovo allestimento dell’opera verdiana è realizzato in co-produzione con un’importante Istituzione teatrale coreana, Daegu Opera House e IMG Artists: è la prima volta che si realizza una collaborazione tra il Teatro delle Muse e un Teatro dell’estremo oriente. Sul podio dell’ Orchestra Sinfonica “G.Rossini” sale un giovane direttore italiano, Andrea Sanguineti, che ha affinato a Vienna il suo talento, avviando una luminosa carriera nei teatri tedeschi – Lipsia, Hannover, Würzburg, Duisburg, Essen - e austriaci – Graz. È il suo primo Verdi in Italia, dove ha diretto Elisir d’amore a Novara e due partiture di ascendenza viennese: Pipistrello di Strauss a Catania e Vedova allegra di Léhar a Piacenza e Catania. Il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” sarà diretto da Davide Dellisanti.

Come di consueto è previsto l’appuntamento con la guida all’opera al Ridotto del Teatro delle Muse domenica 15 alle ore 11 a cura del critico musicale Fabio Brisighelli. La guida all’opera è ad ingresso libero. Con l’occasione sarà già possibile acquistare il libretto di sala (gratuito per gli abbonati).

I prezzi dei biglietti partono da 30 fino ad 88 euro e sono in vendita in biglietteria e su Getickets. Orario di apertura estivo della biglietteria (fino al 13 settembre) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il giovedì e venerdì anche il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Orario invernale della biglietteria riparte dal martedì 17 settembre / dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30 www.fondazionemuse.org.