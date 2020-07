Teatro Estate 2020: da Rana ai monologhi, ecco gli appuntamenti da non perdere

Tante iniziative fino al 29 agosto alla Corte del Castello, in piazza del Municipio, a Castelferretti e sulla spiaggia di Falconara. Sarà la comicità di Rana, al secolo Stefano Ranucci, a inaugurare la rassegna ‘Teatro Estate 2020’, che arricchirà il cartellone estivo di Falconara con 18 appuntamenti, di cui quattro dedicati ai ragazzi. Ci sarà anche un appuntamento di teatro con delitto, che vedrà protagonisti gli stessi spettatori, chiamati a indovinare l’identità dell’assassino.

Ecco il programma delle iniziative:

Sabato 11 luglio

Si parte da piazza del Municipio, dove alle 21.30 andrà in scena ‘Lo spettacolo più simpatico dopo il locdaun’: sul palco, insieme a Rana, il musicista Moris Valverde. Stefano Ranucci tornerà il 9 agosto, stavolta alla Corte del Castello, insieme ad Adalgisa Palpacelli con la commedia ‘Semi la coppia più bela del mondo..’. Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria attraverso la App ‘C’è Posto’ o telefonando al 3394600974 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.

Giovedì 16 e venerdì 17 luglio

Doppio appuntamento con l’associazione Koinè, che alla Corte del Castello alle 21.30 porterà in scena lo spettacolo teatrale ‘In viaggio con Mimì – La mia vita in punta di note’. L’associazione Koinè tornerà sul palco della Corte il 3 agosto con la serata di varietà ‘The Koinè Doctor Show’. Per entrambe le serate il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro (intero), di 5 euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Per prenotazioni chiamare il 3476043522.

Sabato 25 e domenica 26 luglio

Alle 21.30 alla Corte del Castello, sarà protagonista compagnia teatrale Iride con lo spettacolo ‘Il codice dei Cortesi (teatro con delitto)’ (ingresso 10 euro). Gli artisti di Iride porteranno poi in scena, il 7 agosto sempre al Castello, il ‘Teatro in smart working… tra virtuale e reale’ (ingresso 8 euro). Per entrambe si può prenotare al 3281275133.

Martedì 11 e mercoledì 12 agosto

Due le associazioni a salire sul palco della Corte del Castello: alle 21.30 Koinè e Musical Company Iride porteranno in scena ‘Oltre l’arcobaleno. Performance di note colorate’. costo del biglietto di ingresso è di 10 euro (intero), di 5 euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Per prenotazioni si può chiamare il 3476043522. Il 21 e il 22 agosto sarà invece di scena la musica con l’Istituto musicale Federico Marini: venerdì 21 la Corte del Castello ospiterà il concerto dei maestri (ingresso 8 euro), sabato 22 si esibiranno invece gli allievi (ingresso 5 euro). Si può prenotare al 3470581078.

Venerdì 28 e sabato 29 agosto

A chiudere la rassegna Teatro Estate 2020 sarà, il 28 e 29 agosto alle 21.30 sempre alla Corte del Castello, lo spettacolo ‘Emozioni sotto le stelle. Vivide emozioni in corti e monologhi teatrali’, messo in scena dalle associazioni Opora e Iride. Il costo del biglietto sarà di 10 euro e si potrà prenotare al 3333115994.

Gli appuntamenti con il teatro dei ragazzi partiranno infine il 19 luglio dalla spiaggia di Falconara (zona Disco), dove alle 18.30 andrà in scena ‘Cavoli a merenda’. Si prosegue il 26 luglio in piazza della Libertà, a Castelferretti, sempre alle 18.30 con ‘Hotel mondo di fiaba’ una lettura animata del Furgolibro. Il 2 agosto alle 18.30 il Furgolibro porterà invece in spiaggia la lettura animata ‘Storie di Leo’, mentre il 9 agosto alle 18.30 in piazza della Libertà tornerà il teatro dei ragazzi con ‘Mago per svago, popcorn edition’. Le iniziative per i ragazzi sono gratuite, ma anche in questo caso è necessaria la prenotazione attraverso la App ‘C’è Posto’ o telefonando al 3394600974 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.