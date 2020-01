Teatro del giocattolo: al via il concerto dedicato al nuovo anno

Il tradizionale concerto per il nuovo anno sarà domenica prossima, 26 gennaio, a Senigallia, presso il nuovo Teatro del Giocattolo, Palazzo Malvezzi, via Maierini 13.



Si tratta di un appuntamento ormai di consuetudine per il Museo del Giocattolo, che vuole salutare positivamente il nuovo anno con l’intenzione di realizzare eventi e manifestazioni culturali di livello, e dare spazio così alla crescita artistica di tutti coloro che amano la musica e l’arte in generale. Sarà dedicato alla chitarra questo pomeriggio musicale, con l’intervento del conosciuto chitarrista anconetano Massimo Agostinelli, il quale si esibirà in duo con la brava violinista pescarese Cristina Palucci, eseguendo pagine inedite del repertorio classico- cameristico. Interverrà, a seguire, Giampiero Latini alla chitarra solista, con musiche di Bach, Sor e Giuliani. Ospite davvero benvenuta la giovanissima chitarrista folk Cecilia Quaranta, che avrà un ampio spazio per presentare suoi brani e pezzi storici del Novecento. A fine spettacolo sarà offerto un aperitivo a tutti i convenuti, con degustazione di vini tipici di produttori locali. L’Appuntamento è domenica 26 gennaio, alle ore 18.