Teatro dei ragazzi: il viaggio di Hansel e Gretel raccontato ai più piccoli

Arriva al Teatro Pergolesi di Jesi la seconda parte della trentaquattresima stagione di Teatro Ragazzi curata dall’ATGTP Associazione Teatro Giovani-Teatro Pirata in numerosi Teatri della provincia di Ancona, tra cui Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montemarciano, Osimo, Ostra, San Marcello, Sassoferrato, Senigallia.

La Stagione, iniziata lo scorso ottobre, proseguirà fino a maggio 2018 proponendo nei teatri del circuito un doppio cartellone di spettacoli: le recite domenicali e nei giorni festivi dedicate ai bambini e alle famiglie, e le recite infrasettimanali in orario scolastico riservate agli studenti delle scuole (dall’infanzia alle superiori).