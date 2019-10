Teatro Cortesi: il programma degli spettacoli "Riflesso di donna"

Al Teatro Cortesi di Sirolo arriva la kermesse Riflesso di Donna, una serie di appuntamenti "in rosa" da non perdere. Ecco il programma:

Venerdì 1 novembre ore 21.30

Antigone: cts centro teatrale senigalliese. Regia di Luigi Moretti - testi originali di Adriano Ferri. Con Francesca Berardi, David Anzalone, Filippo Mantovani, Alen Marin, Valentina Illuminati, Stefania Cempini e Luigi Moretti.

Sabato 9 novembre ore 21.30

Tres Sirenas: racconti e canti sull'andare con anissa gouizi, frida neri, giulia bellucci.

Venerdì 15 novembre ore 18.30

Hundreds of Buddhas: appunti pedagogici semiseri di un viaggio attorno al mondo alla ricerca di nuovi paradigmi educativi. Presentazione del libro di Emily Mignanelli - da figlia a madre – come non far ricadere la propria infanzia sui figli – colloqui aperti con emily mignanelli.

Domenica 24 novembre ore 18.00

Memorie Disperse: storie e voci di donne ritrovate nel silenzio degli archivi di e con adriano ferri e agga danza presenta “a tutte le donne” coreografie di gemma polverini omaggio in danza su donne famose e racconti di donne e racconti di donne disperse.

Lunedì 25 novembre ore 21.00

In her shoes di e con silvia bertini ed elena fioretti.

Venerdì 29 novembre ore 21.30

Benedetto Autunno 2° edizione quattro contautori che raccontano in musica delle donne – con alessandro pellegrini.

Sabato 7 dicembre ore 21.30

Orgasmo raggiunto di e con silvia bertini, paola galassi, verdiana magi, benedetta padella e fiorella talamonti.

Domenica 8 dicembre ore 17.30

Serafina la furba: spettacolo di burattini di vincenzo di maio – teatrino pellido’.

Sabato 14 dicembre ore 21.30

Emily Dickin songs di daniele cervigni con Renata Morresi.

Venerdì 27 dicembre ore 21.30

Le Eroine: voce narrante Luca Violini con il soprano Tatiana Vanderlei.

Prezzi: Intero 15 euro e ridotto 12 euro.

Per informazioni chiamare: 328 41 30 743 o al 334 14 71 264.