Teatro, arriva la commedia brillante de "J'amici de Candia": l'incasso alla Croce Gialla di Ancona

Sabato 24 novembre ore 21.15 al teatro sperimentale "Iirio Arena" la compagnia dialettale "J'amici de Candia" metteranno in scena una commedia brillante " la giostra" atto unico il cui incasso ad offerta sarà interamente devoluto alla Croce gialla di Ancona. L'intero evento è stato organizzato con il pateocinio del Comune di Ancona. Una decina gli attori che saliranno sul palcoscenico guidati dal regista Niki Basci. La trama di questa commedia peraltro andata in scena la scorsa settimana a Numana vede una serie di personaggi tutti collegati tra di loro per storie sentimenti e legami familiari.