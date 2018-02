Il teatro del Canguro presenta sabato 17 febbraio e domenica 18 lo spettacolo "In punta di piedi", teatro di attore e di figura per bambini dai 3 anni in avanti. Lo spettacolo, con Nicoletta Briganti e Natascia Zanni, è a cura del regista Lino Terra.

La rappresentazione si tiene al teatrino del Piano alle ore 18.00 e l'ingresso è di 4 euro.