Torna la cultura e Marche Teatro cala il "Poker d'Assi": 4 spettacoli d'autore alle Muse

Marche Teatro presenta Poker d’Assi, quattro spettacoli che si terranno da settembre a dicembre al teatro delle Muse di Ancona. Il programma si apre il 24 settembre fino al 1 ottobre con la coppia artistica: Filippo Timi e Lucia Mascino diretti da Giuseppe Piccioni in "Passeggiata di salute", spettacolo originale ed intenso. Dal 29 ottobre al 5 novembre arriva lo spettacolo "Miracoli Metropolitani": la Carrozzeria Orfeo con il paradossale, feroce e quasi profetico show scritto da Gabriele di Luca, diretto dallo stesso di Luca con Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Poi ancora dal 12 al 19 novembre in anteprima regionale sul palco sale Marco Baliani con "Una notte sbagliata", spettacolo scritto dallo stesso Baliani e diretto da Maria Maglietta, dove interpreta i numerosi personaggi di una storia attuale. Infine dal 3 al 10 dicembre chiude il quartetto di spettacoli "Dolore sotto chiave - Sik Sik l’artefice", magico di Eduardo De Filippo con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti, Remo Stella, Marco Trotta regia Carlo Cecchi.

Biglietti e abbonamenti

La vendita di biglietti e abbonamenti è prevista nella sola platea del Teatro delle Muse, con un massimo di 200 spettatori a recita. L'ingresso a teatro è consentito con la mascherina. Tutti i voucher Marche Teatro saranno spendibili sull'acquisto di abbonamenti e biglietti. Abbonamento ai 4 titoli: 84 euro intero, 76 ridotto (possessori MTCard oro/OperaCard) e 48 speciale giovani (fino a 30 anni / solo nelle file P e Q di platea). Biglietti singoli in vendita dal 14 settembre a 32 euro platea intero, 28 euro platea ridotto.

Data la particolare disposizione della pianta del Teatro, che prevede un massimo di 200 spettatori in platea, sarà necessario scegliere un nuovo posto e un nuovo turno per gli spettacoli autunnali. Marche Teatro conserverà comunque, fino alla riapertura completa di tutti i settori del Teatro e per i futuri spettacoli in abbonamento, la scelta di posto e turno dell'abbonamento. Per evitare il più possibile le code in biglietteria, sarà attivo uno speciale servizio per acquistare l'abbonamento telefonicamente contattando il numero 071.52525. L'abbonamento acquistato telefonicamente sarà recapitato a casa.