Teatrando di borgo in borgo: un pomeriggio di risate in dialetto

Quarto appuntamento con Teatrando di borgo in borgo, la rassegna itinerante di teatro dialettale promossa dal Comune di Senigallia in collaborazione con le associazioni culturali cittadine. Domenica 25 febbraio, alle ore 17 all’oratorio parrocchiale della Cesanella, andrà in scena Un pomeriggio in dialetto con I dialettanti.

Sul palco saliranno Renzo Colombaroni, Patrizia Graziosi e Andrea Scaloni. Interventi musicali di Paolo Fornaroli. Lo spettacolo è gratuito.