Taylor Mega: la sexy influencer ospite in discoteca

Venerdì 13 dicembre Taylor Mega sarà la super ospite del Miami Club di Monsano, che torna con il 69 SuperParty e lo fa in grande stile, con un personaggio che farà girare la testa a tutti i presenti.

Chi è Taylor Mega? Difficile dirlo in poche righe. Tutti parlano di lei, anche in questi giorni dopo una semplice dichiarazione a Non è la D’Urso “Fare l’influencer è stressante”. Taylor Mega, modella di Udine, ha avuto numerosi flirt popolari come quello con Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, ma all’anagrafe si chiama Elisia Todesco. Ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello 16 e anche se ha solo 23 anni vanta già numerose esperienze in Tv.

Ad ogni modo la bellissima bionda atterra nella MainRoom del Miami Club di Monsano dove a far scatenare tutti ci saranno Frankie Di Palma e dj Mat, oltre all’animazione Mamacita e le note Afroremeber del Privee. Taylor si concederà per tantissime foto ricordo con i fan e chissà, magari anche in qualche ballo provocante. Ingresso donna 7 euro entro le 00.30, dopo euro 10, uomo euro 10 tutta la notte, tavoli 15 euro, tavoli nel nuovo privee Moet 25 euro.