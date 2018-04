Teatro: un giro di tango per ricordare il dramma dei desaparecidos

Al teatro Pergolesi di Jesi il 27 aprile alle 21 va in scena lo spettacolo "Tango" della compagnia Corte dei Folli di Fossano. Lo spettacolo è dedicato al dramma dei desaparecidos in Argentina. In scena ci sono due vite che scorrono parallele: i protagonisti vivono due tempi diversi, non parlano mai tra loro, ma condividono la forza della giovinezza, l'orrore per la perdita dell'identità e la passione per il tango. Le loro vite sono stranamente incrociate, legate indissolubilmente. Non si conosceranno mai, ma si assomigliano. “Tango” racconta un pezzo di storia dell'umanità che qualcuno preferirebbe dimenticare. Il concorso teatrale Il Gigante al Piccolo è stato organizzato dalla casa editrice di Jesi "Scrivere per Volare" insieme all'associazione Italiana Carlo Urbani, la Federazione Italiana del Teatro Amatoriale e la Regione Marche.

L'ingresso è a pagamento e il biglietto ha il prezzo di 12 euro.