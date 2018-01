Tandem: al via la mostra degli artisti vincitori di Apulia Land Art Festival

Il Museo Tattile Statale Omero ospita la mostra “Tandem”, la doppia-personale degli artisti Francesco Romanelli e Sonia Andresano, vincitori del premio “Apulia Land Art Festival 2017”, svoltosi presso le saline di Margherita di Savoia la scorsa estate. La mostra, nata dalla collaborazione con la residenza d’arte Apulia Land Art Festival, diretta da Carlo Palmisano e Martina Glover, è curata da Giosuè Prezioso e Giuseppe Capparelli e si inaugura il 21 gennaio 2018 alle ore 17. L’allestimento sarà fruibile al pubblico gratuitamente fino al 18 febbraio.

Connesse virtualmente dallo stesso mare e dallo stesso architetto, Luigi Vanvitelli, le preziose saline di Margherita di Savoia in Puglia, e il lazzaretto anconetano che ospita oggi il Museo Omero, danno via, a seguito del Premio Apulia Land Art Festival - presieduto dal presidente del Museo Omero, Aldo Grassini - alla doppia personale “Tandem”, degli artisti Francesco Romanelli e Sonia Andresano, premiati con un’esposizione proprio nelle sale del Museo. Ispirandosi alla metafora del Tandem, simbolo di dualità, complicità, fiducia e guida, l’esibizione si propone come un viaggio esplorativo a due attori: l’artista, ‘driver’ frontale del mezzo, e quindi simbolo di guida, mentoraggio, ed ispirazione, e il visitatore, posto sul retro del veicolo e quindi ospite guidato, trainato e diretto, nonché personaggio attivo e indispensabile per il moto del mezzo e del suo scorrimento. “Tandem” è pertanto concepito come un percorso di complicità, dualità e complementarità, valori inscindibili della pratica artistica, che si fanno più forti e concreti nel Museo Omero, un museo per tutti, che promuove la fruizione multisensoriale dell’arte. Attraverso le opere personali degli artisti a tecnica mista, “Tandem” si propone come un’esperienza d’immedesimazione, scambio e complicità artistica ed umana, che rinnova, da una prospettiva meno consueta dell’arte, l’atto di accedere, fruire e dialogare con l’opera.

Ingresso libero dal martedì al sabato ore 16-19; domenica 10-13 e 16-19 Museo Tattile Statale Omero - Mole Vanvitelliana Banchina Giovanni da Chio 28, Ancona telefono 071 2811935.