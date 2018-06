Tales: l'elettronica si sposta in spiaggia con il party "Soundsystem"

Il collettivo elettronico Tales sbarca sulla spiaggia di Falconara marittima, al Pirates beach, ex Jeko, per la festa esplosiva Soundsystem che dura fino al mattino. I deejay Gabry Mata, Apeless, Mattia Gresta, Doda, Davide Casaccia e Apeless animeranno la serata in consolle dalle 23.

Lo stabilimento si trova in via flaminia 395 e l'evento è gratuito e aperto a tutti.