I talenti delle donne: l'incontro per la Giornata internazionale della donna

Un monastero cistercense del 1500, trasformato nel 1903 in sede del Consorzio Agrario e divenuto dal 2006, dopo un attento restauro, il Centro turistico culturale "Carlo Urbani". E' questo il luogo suggestivo a Monte San Vito (AN) in cui l'Associazione Culturale "La Casa Olistica di Emanuela" presenta la mostra di pittura "I talenti delle Donne" di Sonia Pasquini, in occasione della Giornata Internazionale della Donna di Domenica 8 Marzo 2020 con inizio alle ore 16.00.

L'Associazione "La Casa Olistica di Emanuela" con sede a Monte San Vito propone un servizio di medicina olistica e alternativa ed ha l'obbiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo spirituale, culturale ed armonico dell'essere umano. L’artista Sonia Pasquini, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, donerà a tutte le donne dell’Amministrazione Comunale di Monte San Vito un quadro dipinto proprio per l’occasione. La mostra di pittura è ad ingresso libero.