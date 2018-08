SYMBOLUM, simbologia sacra tra foto e video: la personale di Alessandro Giampaoli

Si inaugura il 4 agosto alle ore 19 presso Palazzo Sermattei e il Museo Speleopaleontologico Archeologico di Genga, la personale di Alessandro Giampaoli: SYMBOLUM - L'impenetrabile semplicità di ciò che è. A cura di maria Savarese, il progetto voluto dal Consorzio Frasassi, con il patrocinio e la compartecipazione di Regione Marche e Comune di Genga, ha il coordinamento e la comunicazione di Casa Sponge. SYMBOLUM è un percorso di due spazi, con due luoghi e due linguaggi. Affronta il tema della dualità attraverso la simbologia sacra, dalla fotografia al video. Giampaoli guida il pubblico in un'unica grande installazione immersiva. Il piano terra di Palazzo Sermattei si apre per la prima volta al contemporaneo, dopo un utilizzo differente. Lo spazio architettonico si compone di pareti rocciose, analoghe per colore e compattezza a quelle delle bellissime grotte di Frasassi, emblema del territorio che ospita SYMBOLUM. La personale di Giampaoli sarà visitabile fino al 9 settembre (info: spongecomunicazione@gmail.com)

