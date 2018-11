Swing day: acrobazie in pista direttamente dai ruggenti '40

Swing day in arrivo il 25 novembre al circolo 360 gradi di Ancona, in via Achille Barilatti, con un evento tutto dedicato alla musica e alla cultura degli anni '40.

Saranno presenti i maestri Licia e Omar da Forli che terranno lo stage di Tranky Doo dalle 16.00 alle 17.00. A seguire dalke 17.15 alle 20.00, due classi per principianti e avanzati del ballo Shag. A seguire dalle 21.00 serata swing con deejay. Ci saranno anche due stand vintage. L'ingresso è libero.