Sven Vath: lo sciamano del vinile approda in consolle

Il più grande pioniere della musica techno dal vivo a Porto Recanati: il deejay tedesco Sven Vath sale in consolle al Mia club sabato 7 luglio. Ingresso 10 euro donna e 13 uomo entro mezzanotte e mezza, mentre dopo quell'ora il prezzo sale a 13 euro per le signore e 15 euro per gli uomini, entrambe le formule comprese di drink.

Da trent’anni ormai le stagioni dello sciamano del vinile sono scandite da maratone musicali, da Ibiza alle Americhe fino all’Australia collezionando sold out e migliaia di fan sui social.