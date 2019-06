Giovedì 20 giugno torna l'evento di beneficenza a bordo della Superfast per la Fondazione Salesi. Un appuntamento fisso con musica, intrattenimento e musica dal vivo con la Leo Maculan band e il simpaticissimo dottor.Carlo Sprovieri.

Il memù prevede una cena greca con ospiti speciali, solidarietà, cultura e tanti premi in palio come un viaggio andata e ritorno Italia/Grecia per due persone in cabina offerto dalla webtours di ancona Morandi group; il cuore d'argento della fondazione; le stampe "dell'angelo del Salesi" autografate da Mark Kostaby, l'artista che ha dipinto l'opera donata all'ospedale pediatrico salesi e che ne è diventato il brand e infine i Lobò: pregiate opere artigianali in legno realizzate a mano in piccole e preziose serie. Il prezzo del biglietto è di 50 euro ed è possibile prenotare il posto presso l'agenzia Webtours.