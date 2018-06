Super Map: trova il meglio della città con la caccia al tesoro

Con il patrocinio del Comune di Ancona, approda nel capoluogo un nuovo progetto editoriale sotto forma di cartina che racconta e fa vivere la città in maniera innovativa. Dedicato ai turisti di passaggio come ai residenti stanziali, SuperMap è un compendio dei migliori ristoranti, dei negozi più interessanti, dei locali più cool e di tutte le super attrazioni assolutamente da non perdere. Stampata in una tiratura di 10.000 copie, dal 28 giugno SuperMap sarà reperibile presso i principali luoghi turistici della città e nelle attività

che hanno aderito all’iniziativa. Venerdì 29 giugno partirà la prima caccia al tesoro per festeggiare il lancio di SuperMap. La caccia consisterà nell'individuare un elemento distintivo all'interno delle zone centrali della città dorica, i tesori saranno “mimetizzati” nei luoghi storici, nei parchi, nelle vie e vicino ai monumenti. L’iniziativa è aperta a tutti basterà seguire l’account Instagram @supermap_ancona e munirsi della super “cartina”.

I premi in palio in occasione del lancio saranno due, una stampa serigrafica in edizione limitata firmata da Marco Goran Romano a cura di Coffeeshirt ed un pranzo “Green, sano e sfizioso” per due persone da Zazie. SuperMap è ideato da Nerto, piattaforma digitale dedicata al mondo degli eventi attiva dal 2006, e Coffeeshirt, laboratorio di personalizzazione d’abbigliamento e stampa serigrafica fondato nel 2009 a Montefano ed ora presente anche ad Ancona.