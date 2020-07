Suono giovane: riprende la rassegna Amici della musica Guido Michelli

E’ ripresa l’attività degli Amici della Musica Guido Michelli, con i concerti alla Corte della Mole Vanvitelliana, che sostituiscono quelli tradizionalmente ospitati nella terrazza del Museo Archeologico, dove non sarebbe stato possibile ospitare lo stesso numero di spettatori degli anni passati. Martedì 21 luglio alle ore 21,30, un concerto da non perdere: “Suono giovane” con due giovani strepitosi talenti, Mauro Paolo Monopoli, violoncello, Leonardo Colafelice, pianoforte, impegnati in due opere del grande repertorio cameristico - la Sonata per violoncello e pianoforte n. 4 in do maggiore, op. 102 n. 1, dell’ultimo Ludwig van Beethoven, e la celeberrima “Arpeggione”, Sonata d 821 di Franz Schubert -, e nella deliziosa, divertente Suite italienne, di Igor Stravinskij. Un breve cenno alle carriere di questi giovanissimi musicisti, entrambi pugliesi, che dà però l’idea dei loro straordinari percorsi.



La vendita dei biglietti per tutta la rassegna, è presso la biglietteria Teatro delle Muse e online www.geticket.it. Si consiglia la prenotazione: 071 52525 - biglietteria@teatrodellemuse.org. Posti massimi 150. Biglietti interi: 12 euro; ridotti extra, giovani fino a 26 anni, invalidi e disabili: 5 euro. Per ragioni tecniche non sarà possibile, per questa Rassegna, utilizzare i voucher emessi a titolo di rimborso dei biglietti dei concerti della stagione 19/20 annullati causa emergenza sanitaria.