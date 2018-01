Suono dunque sono: al via il laboratorio esperenziale per ritrovare armonia

La Casa Olistica di Emanuela, associazione culturale di Monte San Vito, presenta la raccolta fondi in occasione della campagna di sensibilizzazione denominata: Suono olistico. Attraverso un laboratorio esperienziale, che è una modalità di approccio alla persona che utilizza il suono come strumento di comunicazione non verbale, si puà ritrovare l’armonia e l’equilibrio grazie agli effetti benefici delle frequenze sonore.

L'evento si tiene il 17 febbraio dalle ore 21 alle ore 22.30 presso la palestra della scuola elementare G. Leopardi di Borghetto (via Alfieri, 55 - 60037 Monte San Vito). Il contributo all'evento è di 15 euro. Per informazioni: 345 31 34 504 (Emanuela) o mail: casaolistica.blog@gmail.com.