Sunday Brunch is Back!

Torna l'appuntamento mensile del Sunday Brunch! Vi aspettiamo il 23 Febbraio ore 12.30 con le speciali proposte della tradizione locale e internazionale del nostro Chef Paolo Antinori nella splendida cornice del Ginevra Restaurant. MENU PRIMI PIATTI Lasagne Gnocchetti di patate alla pescatora Vellutata di zucca EGGS CORNER Uovo fritto Crepe suzette (in pirofila) Uova alla Benedict Uova in camicia con bacon croccante, formaggio fuso e salsa olandese FISH & MEAT Polpette di Nonna Carmela Smoked Salmon Hamburger di manzo Caesar Salad Prosciutto di tacchino all’arancia Insalata russa Filetti di pesce al forno con olive e patate Tagliere di salumi e formaggi VEGAN CORNER Hamburger di patate Insalata mista con frutta secca Fantasia di verdure all’agro Biete saltate SWEET CORNER Cheese cake Torta di mele con crema alla vaniglia Muffin Sacher torte Crostata di marmellata Pane bianco, al sesamo, toast, pane integrale BEVANDE INCLUSE Acqua, caffè, orzo, cappuccino, succhi di frutta e soft drink 1 calice di Vino Bianco o Rosso PREZZO 30€ a persona 15€ bambini Per info e prenotazioni Tel: 071.9715100 Email: info@seeporthotel.com