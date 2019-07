Summer tattoo festival: il programma della convention "all'inchiostro"

Dal 26 al 28 luglio al via la convention per veri appassionati del colore sulla pelle al Mamamia di Senigallia: torna il Summer Tattoo festival con più di 50 artisti, moltissimo spazio a disposizione, performance artistiche da non perdere e un corner tutto dedicato allo sport. Qui sotto il programma dettagliato con i prezzi e molto altro ancora.

Venerdì 26 luglio

Dalle 15 ingresso: 5 euro con drink

Dalle 15 alle 23: Tattoo Convention

Dalle 12 alle 23: Free Pool

Dalle 18 alle 24: Street Soccer Maschile



Sabato 27 luglio

14:00 - 21:00 ingresso 10€ con drink

21:00 - 00:30 ingresso 17€ (concerto Luche)

00:30 - 05:00 ingresso 15€ con drink

15 - 23: Tattoo Convention

12 - 23: Free Pool

18:00 - 23:30: Street Soccer Maschile + Premiazione

14:00 - 22:30: Battle Royal

20:30: Tattoo Contest

22:00 Luche' live in concerto.

Dalle 24.30 alle 5 del mattino: deejay set Rock & House - Techno - Reggae & Afro Afroremember - Trash & EDM

Domenica 28 luglio

Ingresso: 7 euro con drink