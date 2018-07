Summer Jamboree, 12 giorni di sogno americano: tutto il programma

42 Concerti di cui 39 ad ingresso gratuito distribuiti su 3 grandi grandi palchi nel centro storico di Senigallia (Foro Annonario, Rocca Roveresca, Piazza Garibaldi). Una edizione speciale del Big Hawaiian Party sulla spiaggia di velluto con una grande esclusiva europea: David Marks (Beach Boys) e Dean Torrence (Jan&Dean) eccezionalmente insieme, accompagnati dalla Surf City Allstars USA. Il concerto dei Golden Voices Gospel USA. Il Walk In TATTOO venerdì 3 alla Rotonda a mare dalle ore 16: Tatuaggi Old-School non-stop. Il Burlesque show che quest’anno tornerà al Mamamia di Senigallia all’interno di uno swing party d’eccezione con i Chicago Stompers l’orchestra “hot jazz” più giovane d’Italia. I dopofestival alla Rotonda a Mare per scatenarsi in balli swing e rock’n’roll fino a tarda notte. Il Dance Show, il Dance Camp con alcuni tra i migliori ballerini/docenti della scena swing internazionale, e infinite altre occasioni di social dance a partire da mezzogiorno in spiaggia fino alle 3 del mattino grazie ad una autorevole crew di djs da tutto il mondo. Tra i grandi classici del Festival il Rock’n’Roll Show con la Abbey Town 22 Pieces Big Band e tanti artisti ospiti, il park di auto americane pre ‘69, street food a tema nell’ambito dell’attesissimo Rockin’ Village con gli oltre ottanta espositori del Vintage Market sempre più coinvolgenti a cui si aggiunge il Free Boot Sale domenicale (12 agosto mattina) per vendere e acquistare abiti e oggetti nel mercatino aperto a tutti. Un vero e proprio garage sale en plein air dove chiunque (previa iscrizione) può portare le proprie cose da vendere.

Mercoledi 1 Agosto

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri 12.00 - 13.30 DJ Big 10 Inch

13.30 - 15.00 DJ Steiger

15.00 - 16.30 DJ Heidi

16.30 - 18.00 DJ Mickey Melodies

Rockin’ Village 17.00 - 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Kraken Stage | Giardini Rocca

18.00 - 19.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson 19.00 - 20.00 DJ At’s Crazy Record Hop

20.00 - 21.00 DJ Jay Cee

21.00 - 22.00 JOHNNY FALSTAFF USA**

22.00 - 23.00 DJ Terry Elliott

23.00 - 24.00 JOHNNY FALSTAFF USA**

00.00 - 01.30 DJ Voodoo Doll

Street Corner | P.zza del Duca| Cafè Bicchia 19.00 - 20.30 DJ Rocketeer

20.30 - 22.00 DJ Giusy Wild

22.00 - 23.30 DJ Slim

23.30 - 01.00 DJ Muffin Man