Summer Jamboree 19: si aprono le danze con la "mademoiselle delle delizie"

Torna puntuale la diciannovesima edizione del Summer Jamboree. Senigallia dal 1 al 12 agosto si trasforma in una pista rockabilly a trecentosessanta gradi proponendo artisti italiani ed internazionali per scatenarsi fino alle prime luci dell'alba. Il programma è ricco di appuntamenti: si passa dal dance camp alle lezioni di rockabilly, alla mitica festa hawaiana dell'8 agosto, allo spettacolo di burlesque, fino ad un laboratorio a cura della Lega del Filo d'oro per bambini dai 6 ai 10 anni.

Presenta la kermesse anni '50 Mademoiselle Alice, all'anagrafe Alice Balossi. Quest'ultima è stata protagonista del popolarissimo programma TV in onsa su real time, Bake-Off Italia ed è una nota blogger che propone le sue ricette su "I dolci di Alice".

Per tutte le info e il programma completo summerjamboree.com.