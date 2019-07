Ad Ancona il festival del rock, al via le prevendite per Subsonica e Deus

Sono ufficialmente attive le prevendite per i due headliner del festival La Mia Generazione, che dal 5 all'8 settembre animerà la Mole Vanvitelliana di Ancona fino al Porto Antico e il centrocittà. Sui circuiti Ticketone, Vivaticket e rivendite Amat sono già disponibili i tagliandi per Subsonica (7 settembre, Porto Antico) e Deus (6 settembre, Mole Vanvitelliana). Inoltre è attiva anche la modalità “abbonamento” ai due spettacoli a prezzo speciale.

I dettagli di prevendita

Abbonamenti a 2 concerti in vendita sul canale Vivaticket e circuito Amat - Posto unico non numerato 25 €

06/09/2019 Cortile Mole Vanvitelliana ore 21.30 in vendita sul canale Vivaticket e circuito AMAT

DEUS "THE IDEAL CRASH TOUR 2019"

Posto unico non numerato intero 12 euro+ 2 euro diritto di prevendita ridotto (disabili e bambini fino a 10anni) 5 euro + 1 euro diritto di prevendita.

07/09/2019 Banchina1 del Porto Antico ore 21.30 in vendita su Ticketone

Subsonica "Microchip Emozionale 20 anni dopo"

Posto unico non numerato intero 15 euro + 2,50 euro diritto di prevendita ridotto (disabili e bambini fino a 10anni) 5 euro + 1€ diritto di prevendita.

I subsonica

Dunque cresce l'attesa per la seconda edizione del festival La Mia Generazione, una lunga maratona attraverso la musica e le icone del rock internazionale degli anni '90 fino ai giorni nostri. Concerti, interviste, sonorizzazioni, dj set. Il tutto in un crescendo di appuntamenti che culminerà con lo spettacolo dei Subsonica al Porto Antico di Ancona. Tra l'altro una concomitanza assai fortunata per il capoluogo, che in quella stessa sera vedrà il concerto dei Subsonica fare da evento principale della Notte Bianca che si svolgerà la stessa sera.

I Deus

I Deus, invece, sono la band belga che ha segnato gli anni '90, arrivando ad influenzare molte delle band che nell'ultima decade hanno solcato il tracciato della musica indipendente sperimentale. Tornati sulla breccia con un intenso tour europeo, faranno tappa esclusiva nelle Marche proprio al festival dorico il prossimo 6 settembre.