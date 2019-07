Streghe, santoni e medioevo: processo in vernacolo a teatro

Straccioni, streghe e santoni: a Cupramontana giovedì 4 luglio ore 21.15 al via presso il Chiostro di San Lorenzo lo spettacolo teatrale tra vernacolo e parlata medievale. Lo spettacolo è ispirato a racconti antichi e diretto da Mariarosa Milani del teatro dell’Accademia del Sarmento con un cast composto da 13 attori di talento. Posto unico 5 euro.

La trama: tre compari senza denaro sono in cammino per andare a vendere le loro povere carabattole alla Fiera di Senigallia, ma una volta giunti a destinazione scoprono che non c'è la Fiera ma che quel giorno ci sarà un processo ad un'imbrogliona accusata di praticare la stregoneria. Così si assiste all'esilarante processo tra risate, dialetto e tradizione teatrale.