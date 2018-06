Street food festival: grigliate, fritti e moscioli per riscoprire il sapore della città

Si accende l’Ancona Street Food Festival. Tre giorni di gustoso cibo di strada, concerti e mercatini

Cibo, sCibo, musica, tradizioni e artigianato: da venerdì 15 fino a domenica 17 giugno al via Ancona Street Food Festival, il grande evento gastronomico e musicale organizzato da Raval Family ed Eventeria di Bologna in una festa di strada e di mare fra il Varco San Primiano, l’Arco di Traiano e la Fontana dei due soli. Sono oltre venti i colorati food truck in arrivo, che presenteranno una scelta variegata di specialità tipiche del cibo di strada: grigliate, fritti, bombette, olive ascolane, caciucco, moscioli, panelle e tante altre tipicità regionali, da gustarsi attorno alle tante tavolate fra i variopinti chioschi-furgoncini. Sabato arriva anche la musica di Guca Trumpet Night, con la travolgente sonorità balcanica di Zastava Orkestar che omaggia il leggendario festiva di Guca in Serbia. A dare poi un ulteriore tocco di vivacità alla tre giorni dello Street Food Festiva ci pensa il mercatino dedicato all’artigianato e all’auto produzione della Banda della Magliaia dove sarà possibile trovare accessori, ceramiche, serigrafie, tessuti, cosmetici naturali esposti sui bancali in legno progettati da Fab Lab Rinoteca.

L’Ancona Street Food Festival è un evento a partecipazione gratuita.

