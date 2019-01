Gli strani pensieri di Ugo: lo spettacolo per bambini dai 3 anni

Gli strani pensieri di Ugo: al via sabato 12 e domenica 13 gennaio alle 18 lo spettacolo di teatro di figura e d’attore dai 3 anni con Nicoletta Briganti, Lino Terra e Natascia Zanni per la regia di Lino Terra al teatro del Canguro. € 4.00 posto unico – posti limitati: si consiglia la prenotazione allo 071 82805. Vendita biglietti presso i luoghi di spettacolo, da un’ora prima dell’inizio. È anche possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la Biglietteria del Teatro delle Muse – via della Loggia, 1/d – Ancona dal martedì al sabato ore 9.30-13.30/ giovedì e venerdì anche 16.30-19.30. Solo per gli spettacoli allo Sperimentale: prevendita on-line: www.geticket.it Info: tel. 071 52525 | biglietteria@teatrodellemuse.org tel. 071 82805 | info@teatrodelcanguro.it.

Davvero originale questo Ugo. Un buffo e paffutello ometto che non si sentiva molto apprezzato dagli altri. Nella sua testa cominciarono ad affollarsi numerosi e strani pensieri: “Inventerò tante importanti cose che rivoluzioneranno il mondo!” Così forse qualcuno lo avrebbe finalmente ammirato e non si sarebbe più sentito solo come da sempre si sentiva. Peccato che questi strani pensieri dai quali nascevano altrettanto strane invenzioni erano spesso già stati pensati da altri e quando non lo erano, a causa della loro stranezza, risultavano inutili o impossibili da realizzare. Poi però un giorno accadde qualcosa che cambiò la vita di Ugo.