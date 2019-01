VI edizione di storie da musei, archivi e biblioteche: tutti i premiati

Venerdì 1 febbraio dalle ore 11:30 presso l'Aula Magna del Liceo “Carlo Rinaldini” di Ancona si svolgerà la premiazione della sesta edizione di "Storie da musei, archivi e biblioteche", concorso itinerante per racconti brevi e fotografie che si è svolto dal 27 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 e ha coinvolto sessantuno partecipanti in quattordici strutture marchigiane, fra cui musei, archivi, biblioteche comunali e universitarie. Ecco i nomi dei finalisti (in ordine alfabetico) fra cui verranno scelti i vincitori assoluti, i quali si aggiudicheranno due eReader offerti da MAB Marche (coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche promosso da ICOM, ANAI e AIB).



Per la sezione scrittura:

Matteo Luna: Storie alla rinfusa / Biblioteca Liceo “Carlo Rinaldini” di Ancona

Gerardo Prosperi: Incontri impossibili / Biblioteca Oliveriana di Pesaro

Roberto Rossi: Le proprietà di un libro usato / Biblioteca La Fornace di Moie (AN)

Silvana Salati: Cara Giulia / Biblioteca Comunale "Sara Iommi" di Agugliano (AN)



Per la sezione fotografia:

Nicoletta Badiali / Biblioteca Comunale "Sara Iommi" di Agugliano (AN)

Giovanni Bernabei Pietrangeli / Biblioteca Comunale "Libero Bigiaretti" Matelica (MC)

Paul Mancini: Il paradiso in restauro / Biblioteca Civica “Romolo Spezioli” di Fermo (FM)

Marcello Maria Pesarini: Corna e antenne / Pinacoteca Civica "F. Podesti" di Ancona



I finalisti sono stati votati nell'ambito di una prima selezione dei novantadue elaborati che raccontano le istituzioni culturali del territorio e l’importanza che esse rivestono per le loro comunità di riferimento, con una particolare attenzione al tema del “riuso”. Per i vincitori, oltre alla pubblicazione tramite la piattaforma StreetLib Selfpublish di due eBook gratuiti (uno per i racconti e uno per le fotografie), in palio anche buoni offerti da StreetLib da spendere nella piattaforma StreetLib Edit ed eReader offerti da MAB Marche.

