"Storie da musei, archivi e biblioteche": la premiazione della quinta edizione

Sabato 24 febbraio dalle ore 16 presso la Biblioteca Comunale "Sara Iommi" di Agugliano si svolgerà la premiazione della quinta edizione di "Storie da musei, archivi e biblioteche", concorso itinerante per racconti brevi e fotografie che dal 29 novembre 2016 al 7 marzo 2017 ha coinvolto centotrentaquattro partecipanti in venti strutture marchigiane, fra cui musei, archivi, biblioteche comunali, universitarie e penitenziarie. Tanti i nomi dei finalisti, tra cui verranno scelti i vincitori assoluti, i quali si aggiudicheranno due eReader offerti da MAB Marche (coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche promosso da ICOM, ANAI e AIB):



I finalisti sono stati votati nell'ambito di una prima selezione dei duecentottantasei elaborati che raccontano le istituzioni culturali del territorio e l’importanza che esse rivestono per le loro comunità di riferimento, con una particolare attenzione al tema della “cura”. La premiazione, che vedrà la partecipazione di Allegra Paci e di Sebastiano Miccoli, sarà seguita dalla presentazione della raccolta di racconti "Con gli occhi di Bjork" [Affinità Elettive Edizioni, 2017] di Marcello Pesarini, vincitore della sezione scrittura nell'ambito della quarta edizione del concorso "Storie da musei, archivi e biblioteche".